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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı yanıtı

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Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı yanıtı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı hakkında yaptığı açıklamalara, sarı kırmızılı kulüpten yanıt geldi. Güneş "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi" ifadeleriyle yıldız oyuncuyu eleştirdi. Galatasaray tecrübeli hocanın bu açıklaması üzerine, Taylan Antalyalı'ya sahip çıkarak Güneş'e yanıt verdi.

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'nın ameliyat olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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