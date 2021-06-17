Son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor Fode Koita'yı KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, serbest statüde bulunan Fode Koita'yla görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
SPOR A Haber
Trabzonspor, serbest statüde bulunan Fode Koita'yla görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, bir transferi daha açıkladı. Daha önce Perez, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan bordo-mavili takım, Bangaly Fode Koita ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Koita için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.