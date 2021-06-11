Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona yaklaştı

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; Uruguay basınında yer alan haberlere göre bordo- mavili yönetimin, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve bu konuda önemli aşamalar kaydettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor.