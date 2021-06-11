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Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona yaklaştı

Transfer sezonunun hızlı takımı aradığı sol beki de buldu. Bordo mavililerin Cadiz'de forma giyen 'ya imza attırma aşamasına geldiği ortaya çıktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona yaklaştı

Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi önemli yıldızları kadrosuna katan , sol bek için de harekete geçti. Fırtına'nın, İspanyol ekibi Cadiz'de forma giyen 'nun transferini bitirme aşamasına geldiği öğrenildi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; Uruguay basınında yer alan haberlere göre bordo- mavili yönetimin, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve bu konuda önemli aşamalar kaydettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Miramar'da başlayan ardından Nacional'e geçen Espino, 2019'un devre arasında Cadiz'e transfer oldu. 1.72 cm boyundaki tecrübeli sol bek, hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.

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