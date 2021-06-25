25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Yönetimde kim yer alacak? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç listeyi duyurdu

Son dakika: Yönetimde kim yer alacak? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç listeyi duyurdu

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Yönetimde kim yer alacak? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç listeyi duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasında, bugün ve yarın yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Aziz Yıldırım'dan flaş kongre açıklaması AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ "KONGRE" AÇIKLAMASI
Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?
Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar AZİZ YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Aziz Yıldırım'dan flaş kongre açıklaması

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA