EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak. İşte, EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)