EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı. İşte, EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. EURO 2020'de son 16 turu maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak. İşte, EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:
26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)
26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)
27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)
27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
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