Son dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş "kongre" açıklaması

"Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."

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