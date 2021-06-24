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Son dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş "kongre" açıklaması

Son dakika haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Son dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş kongre açıklaması

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de kongreye katılacağını açıklayan Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, otopark kullanma isteği reddedilince kongreye katılmama kararı aldı.

Yıldırım,yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi. Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu durum üzerine özellikle Abdullah Kiğılı'nın yürüme konusundaki problemleri izah edilerek üç araçlık kullanım imkanı tanınmasının istendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."

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