Son dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş "kongre" açıklaması
Son dakika haberi... Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı.
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de kongreye katılacağını açıklayan Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, otopark kullanma isteği reddedilince kongreye katılmama kararı aldı.
Yıldırım,yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi. Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.
Söz konusu durum üzerine özellikle Abdullah Kiğılı'nın yürüme konusundaki problemleri izah edilerek üç araçlık kullanım imkanı tanınmasının istendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...
- Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?
- Banu Akdeniz kimdir? Yapımcı Banu Akdeniz kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde şok...
- Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Exxen ile Süper Lig fiyatı...
- Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Fiyat listesi...
- BİM'de yarın neler indirimli olacak? 25 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste (TAM KATALOG)
- Exxen'de flaş gelişme! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın hakları nerede? Exxen üyelik ücreti ne kadar?
- Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek?
- ÖSYM son dakika: YKS taban puanları 2021 açıklandı mı? Üniversite 2 ve 4 yıllık yüzdelik dilimler belli oldu mu?
- Ve başlıyor! Steam yaz indirimleri 2021 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yaz indirimi hangi oyunlarda olacak?