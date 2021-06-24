Son dakika | Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar! Ali Koç'a çok sert sözler: Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz

Son dakika haberi... Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım suskunluğunu bozuyor. Yıldırım canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesi yaptığı açıklamada bir daha aday olmayacağını açıkladı.

ALİ KOÇ'A ÇOK SERT SÖZLER:

Yıldırım, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" ifadelerini kullandı.