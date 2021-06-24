Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? 2021 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? FB başkan adayları kimler?

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe Kulübü'nde kongrede başkanlık için şu ana dek iki isim adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Eyüp Yeşilyurt ise Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

ENGİN VEREL DE ADAY OLACAĞINI DUYURDU

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlık için aday olacağını duyurdu.

Verel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 15.00'te başkanlığa aday olacağını bildirdi.

Fenerbahçe'de Engin Verel'in de aday olması durumunda başkanlık yarışı 3 kişi arasında geçecek.