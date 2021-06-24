Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? 2021 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? FB başkan adayları kimler?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Fenerbahçe Kulübü'nde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan adayı olup olmayacağı merak ediliyordu. İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım merak edilen soruyu yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından başkan adayları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? 2021 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? FB başkan adayları kimler? İşte cevaplar...
Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Fenerbaçhe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Ali Koç, 2-3 Haziran 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'a karşı kazanarak, başkan olmuştu. Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanının belirleneceği kongre için geri sayım başladı. Eski başkan Aziz Yıldırım başkan adayı olup olmayacağına yönelik merak edilenleri yanıtladı. Peki, Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? 2021 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? FB başkan adayları kimler? İşte haberin detayları...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için adaylar yarışacak. Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongre saat 10.30'da başlayacak.
Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.
YENİ BAŞKAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Başkan seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?
Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında bozdu. Toplantı öncesinde salona gelen Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Gerçekleşecek olan kongrede aday olup olmayacağı tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesinde "Bir daha aday olmayacağım" diyerek, bu konuya son noktayı koydu.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe Kulübü'nde kongrede başkanlık için şu ana dek iki isim adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Eyüp Yeşilyurt ise Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
ENGİN VEREL DE ADAY OLACAĞINI DUYURDU
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, başkanlık için aday olacağını duyurdu.
Verel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 15.00'te başkanlığa aday olacağını bildirdi.
Fenerbahçe'de Engin Verel'in de aday olması durumunda başkanlık yarışı 3 kişi arasında geçecek.
OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9
Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.
Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.
Fenerbahçe'de ilk kez iki başkan adayı kulüp televizyonunda kongreye ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Sarı-lacivertlilerde kongreden hemen önce mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, FBTV'de bir araya gelerek görüşlerini paylaşacak.
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- Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? 2021 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? FB başkan adayları kimler?
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