Lucien Favre'den İngiliz ekibinin teklifine ret! İbre yine Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen İsviçreli teknik adam Lucien Favre'de flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce Crystal Palace ile anlaştığı belirtilen Favre, kararından vazgeçti.

Guardian'da yer alan habere göre; Crystal Place'a 3 yıllık imza atması beklenen Lucien Favre, İngiliz ekibinin teklifini reddetti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da "Lucien Favre, Crystal Palace ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen sözleşme teklifini reddetti. Crystal Palace'a gitmiyor." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.

ALİ KOÇ'TAN FAVRE AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılan Ali Koç, Lucien Favre ile görüşmediğini ancak temsilcisiyle bir görüşme yaptıklarını ifade etmişti.