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Başkan Erdoğan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, sarı kırmızılıların hafta sonu gerçekleştirilen kongresinden rakiplerini geride bırakarak Başkan seçilen Elmas'ı tebrik ettiği ve başarılar dilediği öğrenildi.

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Başkan Erdoğan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı tebrik etti

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonda görüştü.

Görüşmede Başkan Erdoğan,'ın, sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ı tebrik ettiği ve başarılar dilediği öğrenildi.

Galatasaray'da nefes kesen başkanlık seçimin galibi Burak Elmas oldu. 28. sandığa kadar yarışı geride götüren Burak Elmas, son sandıklarda öne geçti. Baştan sonra kadar birinci sırada yer alan Eşref Hamamcıoğlu, seçimi son anda kaybetti.

Burak Elmas, aldığı 1541 oyla Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu.

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