Fenerbahçe'nin teknik direktörü pazartesi günü belli olacak! Yeni hoca kim olacak?

AİLE TAKIMI OLAMADIK

"Erol hoca da Emre hoca da elinden geleni yaptı. Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum"