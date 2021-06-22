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Fenerbahçe'nin teknik direktörü pazartesi günü belli olacak! Yeni hoca kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada seçimi kazanmaları durumunda yeni hocayı Pazartesi günü duyurulacakları ifade etti. Favre hakkında da değerlendirmelerde bulunan Koç, "Favre'yi temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü pazartesi günü belli olacak! Yeni hoca kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haftasonu yapılacak seçim öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özellikte son günlerde gündemde olan teknik direktör konusuna da değinen başkan Koç, "Seçildiğimiz takdirde Pazartesi yeni hocayı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR ÜÇE İNDİ

"59 sonrasındaki şampiyonlukların ağırlığında yabancı hoca başarımız var. Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde, seçim sonrasında açıklayacağız"

AİLE TAKIMI OLAMADIK

"Erol hoca da Emre hoca da elinden geleni yaptı. Geçen sene biz tam bir aile takımı olamadık, benim en gücüme giden şey bu. Bunu Samandıra'da defalarca dile getirmeme rağmen bir şekilde yerine getiremedik. Onun için Samandıra artık böyle olmayacak diyorum"

FAVRE BURAYA UYGUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

"Favre'yi temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi"

SERGEN YALÇIN'LA İLGİMİZ OLMADI

"Algılara gelmeyin. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, Sergen Hoca'ya bir ilgimiz olmadı. Ciğeri beş para etmez, bu algıları yaratan, kendini gazeteci zanneden bu insanlarla artık herkesin mücadele etmesi lazım"

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