Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Salih Uçan Kartal oluyor
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, uzun süredir transfer etmeyi planladığı Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Öncelik hocamız ile anlaşmaktı, sonrasında transferleri bitireceğiz" açıklamasında bulundu.
Emre Kocadağ, geçen sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarını dile getirdi.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE TRANSFERE EĞİLECEĞİZ"
Transfer konulardan Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, "Bu süreçte transferle alakalı durmadık. Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimiz ve hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde transfere eğileceğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var" diye konuştu.
Kocadağ, "Hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olacaktır. Bunlarla alakalı oturup konuşacağız" dedi.
"SALİH UÇAN'LA ANLAŞTIK"
Sergen Yalçın konusuna öncelik verdiklerini aktaran Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Hocamızı hallettikten sonra transferleri açıklamak istedik." dedi.
KENAN KARAMAN AÇIKLAMASI
Milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgilenip ilgilenmediklerinin sorulması üzerine Kocadağ, "Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız." diyerek sözlerini tamamladı.
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