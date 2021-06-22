Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Salih Uçan Kartal oluyor

"HIZLI BİR ŞEKİLDE TRANSFERE EĞİLECEĞİZ"

Transfer konulardan Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını aktaran Kocadağ, "Bu süreçte transferle alakalı durmadık. Transferlerle alakalı görüştüğümüz oyuncular var. Scout ekibimiz ve hocamızla paylaştığımız oyuncular var. Yarından itibaren çok daha hızlı bir şekilde transfere eğileceğiz. Elimizde bir oyuncu havuzu var" diye konuştu.