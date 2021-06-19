Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı!





YİĞİT ŞARDAN:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.



Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.

Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.



Seçimde üyeler saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.