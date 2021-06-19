Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı!
Son dakika haberi... Galatasaray'da gözler başkanlık yarışında. Saat 10.00’da başlayan kongrede Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan yarışıyor.
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde seçimle ilgili yeni bir açıklama yapılmış ve başkanlık seçimi tarihi netleşmişti.
Daha önce 29 Nisan'da yapılması planlanan seçim 19 Haziran Cumartesi (Bugün) yapılacak.
Bugün seçimi kazanan aday, Galatasaray'ın 38. başkanı olacak.
GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:
METİN ÖZTÜRK:
Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.
İBRAHİM ÖZDEMİR:
Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.
EŞREF HAMAMCIOĞLU:
Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.
Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.
BURAK ELMAS:
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
YİĞİT ŞARDAN:
Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.
Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.
8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.
Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.
Seçimde üyeler saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.
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