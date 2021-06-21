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Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi! Arda Turan da Florya'da| Terim'in elindeki kağıt detayı dikkat çekti

Galatasaray’da 5. dönemi başladı. Sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda başkanı ’ın Terim'e 3 yıllık imza attırması beklenirken, deneyimli çalıştırıcı bu sabah Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımın başında yer aldı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi! Arda Turan da Florya'da| Terim'in elindeki kağıt detayı dikkat çekti

Galatasaray'da cumartesi günü gerçekleştirilen kongre sonrası başkan seçilen teknik direktör konusunda tartışmalara son noktayı koyarak, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" sözleriyle çalışacağı teknik direktörü açıklamıştı.

FATİH TERİM FLORYA'DA

Başkan Elmas ile yaptığı görüşmede 'Galatasaray'ın kaybedilecek 1 günü dahi yok' görüşü öne çıkarken Terim, mazbata töreni beklenmeden hemen 'da mesaiye başladı. Terim, bugün saat 11'de başlayan sabah antrenmanında takımın başında yer aldı.

Sahaya çıkan , görevlilerle tek tek merhabalaştı, GS TV canlı yayınına da selam veren Terim 'Hayırlı olsun bakalım hepimize' dedi. Deneyimli teknik adam, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Terim, futbolcularla da tek tek tokalaştı.

ARDA TURAN DA FLORYA'YA GELDİ!

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi bulunmayan da Terim'in yanında antrenmanı takip etti.

KAĞIT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da 31 Mayıs'da sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in yokluğunda takımı ve çalıştırdı. Terim, elindeki kağıda bakarak Selçuk İnan ve Necati Ateş'le bir süre konuştu.

TERİM'E: 'EVİNE HOŞ GELDİN'

'nin dışından antrenmanı takip eden bir taraftar, Fatih Terim'e 'Evine hoş geldin hocam' diye bağırdı. Fatih Terim de bu taraftara el salladı.

GÖREV SÜRESİ BOYUNCA TERİM'LE

Sarı kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını aldıktan sonra ilk imzayı teknik direktör Fatih Terim'e attıracak. Elmas, görev süresini kapsayacak şekilde tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolun başında yoğun mesai harcayacak olan başkan Burak Elmas daha sonra Fatih Terim ile birlikte kadro planlaması ve transferler için ekibiyle kolları sıvayacak. Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanının hedefi ise temmuz ayına kadar transferlerin büyük kısmını bitirmek ve Galatasaray'ın, maçına en iyi şekilde çıkmasını sağlamak olacak.

TRANSFER ZİRVESİ HAFTA İÇİNDE

Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek. Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve kiralanması planlanan , sol bek için Fatih hocanın da listesinde bulunan Alex Moreno için de harekete geçilecek. Bu iki futbolcu içen kulüpleri Sassoulo ve Real Betis ile masaya oturulacak. Aynı zamanda kariyerleri adına Galatasaray'daki soru işaretlerinin bitmesini bekleyen ve kontratları sona eren başta kaptan Arda Turan olmak üzere Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Emre Akbaba'nın durumu netleşecek.

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