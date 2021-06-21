Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi! Arda Turan da Florya'da| Terim'in elindeki kağıt detayı dikkat çekti
Galatasaray’da 5. Fatih Terim dönemi başladı. Sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas’ın Terim'e 3 yıllık imza attırması beklenirken, deneyimli çalıştırıcı bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımın başında yer aldı.
Galatasaray'da cumartesi günü gerçekleştirilen kongre sonrası başkan seçilen Burak Elmas teknik direktör konusunda tartışmalara son noktayı koyarak, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" sözleriyle çalışacağı teknik direktörü açıklamıştı.
FATİH TERİM FLORYA'DA
Başkan Elmas ile yaptığı görüşmede 'Galatasaray'ın kaybedilecek 1 günü dahi yok' görüşü öne çıkarken Terim, mazbata töreni beklenmeden hemen Florya'da mesaiye başladı. Terim, bugün saat 11'de başlayan sabah antrenmanında takımın başında yer aldı.
Sahaya çıkan Fatih Terim, görevlilerle tek tek merhabalaştı, GS TV canlı yayınına da selam veren Terim 'Hayırlı olsun bakalım hepimize' dedi. Deneyimli teknik adam, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Terim, futbolcularla da tek tek tokalaştı.
ARDA TURAN DA FLORYA'YA GELDİ!
Galatasaray ile mevcut sözleşmesi bulunmayan Arda Turan da Terim'in yanında antrenmanı takip etti.
KAĞIT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da 31 Mayıs'da sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in yokluğunda takımı Selçuk İnan ve Necati Ateş çalıştırdı. Terim, elindeki kağıda bakarak Selçuk İnan ve Necati Ateş'le bir süre konuştu.
TERİM'E: 'EVİNE HOŞ GELDİN'
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin dışından antrenmanı takip eden bir taraftar, Fatih Terim'e 'Evine hoş geldin hocam' diye bağırdı. Fatih Terim de bu taraftara el salladı.
GÖREV SÜRESİ BOYUNCA TERİM'LE
Sarı kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını aldıktan sonra ilk imzayı teknik direktör Fatih Terim'e attıracak. Elmas, görev süresini kapsayacak şekilde tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolun başında yoğun mesai harcayacak olan başkan Burak Elmas daha sonra Fatih Terim ile birlikte kadro planlaması ve transferler için ekibiyle kolları sıvayacak. Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanının hedefi ise temmuz ayına kadar transferlerin büyük kısmını bitirmek ve Galatasaray'ın, PSV Eindhoven maçına en iyi şekilde çıkmasını sağlamak olacak.
TRANSFER ZİRVESİ HAFTA İÇİNDE
Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek. Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve kiralanması planlanan Kaan Ayhan, sol bek için Fatih hocanın da listesinde bulunan Alex Moreno için de harekete geçilecek. Bu iki futbolcu içen kulüpleri Sassoulo ve Real Betis ile masaya oturulacak. Aynı zamanda kariyerleri adına Galatasaray'daki soru işaretlerinin bitmesini bekleyen ve kontratları sona eren başta kaptan Arda Turan olmak üzere Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Emre Akbaba'nın durumu netleşecek.
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