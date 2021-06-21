Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi! Arda Turan da Florya'da| Terim'in elindeki kağıt detayı dikkat çekti

TRANSFER ZİRVESİ HAFTA İÇİNDE



Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek. Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve kiralanması planlanan Kaan Ayhan, sol bek için Fatih hocanın da listesinde bulunan Alex Moreno için de harekete geçilecek. Bu iki futbolcu içen kulüpleri Sassoulo ve Real Betis ile masaya oturulacak. Aynı zamanda kariyerleri adına Galatasaray'daki soru işaretlerinin bitmesini bekleyen ve kontratları sona eren başta kaptan Arda Turan olmak üzere Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Emre Akbaba'nın durumu netleşecek.