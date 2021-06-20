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Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması '19.05' detayı dikkat çekti

'da seçimlerin ardından 'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçeceği duyurulan , sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Terim'in mesajını saat 19.05'te yayımlaması ise dikkat çekti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Galatasaray'da seçimlerin ardından Burak Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçen Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

"Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi..." ifadelerini kullandı. Terim'in paylaşımını saat 19.05'te yapması ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

"İLK GÜNKÜ GİBİ HOCAM"

Başkan ve Terim'in mesajlaşmasına Galatasaray resmi sayfası da katıldı. Terim'in paylaşımına, "İlk günkü gibi hocam..." notu eklendi.

Terim'in kazandığı kupalar ve kalp emojisiyle gönderinin coşkusu yükseldi.

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