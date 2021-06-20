Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması '19.05' detayı dikkat çekti

Galatasaray'da seçimlerin ardından Burak Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçen Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

"Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi..." ifadelerini kullandı. Terim'in paylaşımını saat 19.05'te yapması ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

"İLK GÜNKÜ GİBİ HOCAM"

Başkan ve Terim'in mesajlaşmasına Galatasaray resmi sayfası da katıldı. Terim'in paylaşımına, "İlk günkü gibi hocam..." notu eklendi.

Terim'in kazandığı kupalar ve kalp emojisiyle gönderinin coşkusu yükseldi.