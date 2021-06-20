Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması '19.05' detayı dikkat çekti
Galatasaray'da seçimlerin ardından Burak Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçeceği duyurulan Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Terim'in mesajını saat 19.05'te yayımlaması ise dikkat çekti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Galatasaray'da seçimlerin ardından Burak Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçen Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;
"Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi..." ifadelerini kullandı. Terim'in paylaşımını saat 19.05'te yapması ise dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi 💛❤️✈️ https://t.co/pWylzse5N5— Fatih Terim (@fatihterim) June 20, 2021
"İLK GÜNKÜ GİBİ HOCAM"
Başkan ve Terim'in mesajlaşmasına Galatasaray resmi sayfası da katıldı. Terim'in paylaşımına, "İlk günkü gibi hocam..." notu eklendi.
Terim'in kazandığı kupalar ve kalp emojisiyle gönderinin coşkusu yükseldi.