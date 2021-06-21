21 Haziran 2021, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Son dakika | Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı! Dudak uçuklatan maaş

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı! Dudak uçuklatan maaş

Son dakika haberi... İtalyan devi Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Serie A şampiyonu Inter ile söz kesti. 27 yaşındaki yıldız 10 numara Inter'den yıllık 6 milyon euro alacak. Milli yıldız Çalhanoğlu ile yeni kulübü arasındaki anlaşma 3 yıllık olacak. Inter'in Danimarkalı on numarası 'in turnuvada geçirdiği rahatsızlık nedeniyle futbol hayatının biteceği iddia edilmişti. Yönetim elini çabuk tutarak Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attırdı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika | Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı! Dudak uçuklatan maaş

Milan ile sözleşmesi sona erdikten sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alan kararını verdi. Kulübüyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan ve maaş konusunda anlaşma sağlayamayan milli futbolcu, İtalya Ligi şampiyonu Inter'e transfer oluyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Senelik 5 milyon euro + 1 milyon euro bonus kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

ERİKSEN'İN DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRDI
Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda yeniden kalbi çalıştırılan 'in, futbol hayatı bitebilir. Sağlık durumu iyi olan ve hastaneden ayrılan Interli futbolcu için, spor hayatı konusunda Inter'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ
EURO2020'de oynadığımız 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrılan Milli Takımımız da, Hakan Çalhanoğlu performansından dolayı eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Milli oyuncunun sahaya kendisini vermediği ve aklında transfer konuları olduğu iddia edilmişti.

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