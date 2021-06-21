Son dakika | Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı! Dudak uçuklatan maaş
Son dakika haberi... İtalyan devi Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Serie A şampiyonu Inter ile söz kesti. 27 yaşındaki yıldız 10 numara Inter'den yıllık 6 milyon euro alacak. Milli yıldız Çalhanoğlu ile yeni kulübü arasındaki anlaşma 3 yıllık olacak. Inter'in Danimarkalı on numarası Christian Eriksen'in turnuvada geçirdiği rahatsızlık nedeniyle futbol hayatının biteceği iddia edilmişti. Yönetim elini çabuk tutarak Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attırdı.
Milan ile sözleşmesi sona erdikten sonra gelen teklifleri değerlendirmeye alan Hakan Çalhanoğlu kararını verdi. Kulübüyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan ve maaş konusunda anlaşma sağlayamayan milli futbolcu, İtalya Ligi şampiyonu Inter'e transfer oluyor.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Senelik 5 milyon euro + 1 milyon euro bonus kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
ERİKSEN'İN DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRDI
Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda yeniden kalbi çalıştırılan Christian Eriksen'in, futbol hayatı bitebilir. Sağlık durumu iyi olan ve hastaneden ayrılan Interli futbolcu için, spor hayatı konusunda Inter'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ
EURO2020'de oynadığımız 3 karşılaşmada da sahadan mağlup ayrılan Milli Takımımız da, Hakan Çalhanoğlu performansından dolayı eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Milli oyuncunun sahaya kendisini vermediği ve aklında transfer konuları olduğu iddia edilmişti.
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