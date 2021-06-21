Son dakika | Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı! Dudak uçuklatan maaş

ERİKSEN'İN DURUMU TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda yeniden kalbi çalıştırılan Christian Eriksen'in, futbol hayatı bitebilir. Sağlık durumu iyi olan ve hastaneden ayrılan Interli futbolcu için, spor hayatı konusunda Inter'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.