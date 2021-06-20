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Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı: Fatih Terim...

Yapılan seçimlerde rakibi Eşref Hamamcıoğlu ile kıran kıran girdiği yarıştan galip çıkarak 'ın 38. Başkanı olan kolları sıvadı. Elmas, 31 Mayıs tarihindesözleşmesi sona eren ile görüştüğünü, tecrübeli hocanın yarından itibaren 'da idmanlara katılacağını duyurdu.

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı: Fatih Terim...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek gelişmeyi duyurdu. Elmas, 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Fatih Terim ile görüştüğünü duyurdu. İşte Elmas'ın konuyla ilgili yaptığı o açıklama:

Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız.

"YARINDAN TEZİ YOK"

Galatasaray'da 5 adaylı kongrede dün sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan başkanlık seçiminde Burak Elmas 1541 oy alarak başkanlığa seçildi. Seçimin sona ermesinin ardından soruları cevaplayan Elmas, "Tüm Galatasaray Spor Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Galatasaray'a yakışan bir davranışlar içinde bir seçim atmosferi oldu. Yarından tezi yok tek yumruk olarak tüm Galatasaraylılarla birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullanmıştı

Burak Elmastan flaş Fatih Terim sözleri BURAK ELMAS'TAN FLAŞ FATİH TERİM SÖZLERİ

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