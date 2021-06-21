Galatasaray'dan Fatih Terimli paylaşım

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrilmişti.

Burak Elmas dün akşam sosyal medya adresinden "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" diyerek sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi vermişti.

Fatih Terim de Burak Elmas'ın açıklamasını alıntılayarak "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" paylaşım yaptı.

GALATASARAY'DAN YENİ TERİMLİ PAYLAŞIM

Galatasaray sosyal medya adresinden bu sabah "Günaydın #Galatasaray Ailesi" ile notuyla yapılan paylaşımda Fatih Terim'in fotoğrafı yer aldı.