Canlı yayında istifaya davet edilen Şenol Güneş'ten ilk açıklama
EURO 2020'ye İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu A Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı oynadığı 3 maçtan da puan alamayarak turunaya puansız veda etti. A Spor canlı yayınında Şenol Güneş'i başarısız sonuçlardan sorumlu tutan Erman Toroğlu, "Ben onun yerinde olsam bu rezillikten sonra Türkiye'ye döndüğümde istifa ederdim." sözleri sonrası Güneş'ten ilk açıklama geldi.
Türkiye EURO 2020'de erken havlu attı. A Grubu'ndaki İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan A Milli Takımımız gruptan sıfır puan alarak turnuvaya veda etti. İsviçre mağlubiyeti sonrası kameralar karşısına geçen A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
GRUPTAN ÇIKMAK HAYALİMİZDİ
Turnuvaya erken veda ettikleri için üzgün olduklarını belirten Şenol Güneş, "Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi. Gruptan goller atarak çıkmak isterken, bugün golü de zor bulduk, puan da alamadık
TÜRK MİLLETİNİN BEKLENTİSİNE CEVAP VEREMEDİK
Genç bir takım oldukları belirten Şenol Güneş, tecrübe ile hataları düzelterek daha iyi bir futbol oynanacağına inandıkları söyledi. Güneş, "Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamalarının getirdiği ezilmişliği de biliyorum. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Bunu kullanamadık. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik.
İSTİFA ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK
İstifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Güneş, "Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz. Şu anda istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok" dedi.
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