Canlı yayında istifaya davet edilen Şenol Güneş'ten ilk açıklama

İSTİFA ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK

İstifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya cevap veren Güneş, "Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz. Şu anda istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok" dedi.