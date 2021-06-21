21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Başkan Erdoğan'dan Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Voleybol Takımı'na kutlama

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Voleybol Takımı'na kutlama

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'nde ikinci defa şampiyon olan için kutlama mesajı yayınladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Voleybol Takımı'na kutlama

finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenen üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.

Filenin Efeleri şampiyon oldu FİLENİN EFELERİ ŞAMPİYON OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA