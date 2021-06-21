Başkan Erdoğan'dan Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Voleybol Takımı'na kutlama

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN