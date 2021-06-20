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A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Liginde şampiyon oldu

, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde 'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Liginde şampiyon oldu

Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Filenin Efeleri, dev turnuvada üst üste ikinci kez final oynadı.

1. set sonucu: Türkiye 25-11 Ukrayna

2. set sonucu: Türkiye 25-20 Ukrayna

3. set sonucu: Türkiye 18-25 Ukrayna

4. set sonucu: Türkiye 25-21 Ukrayna

Millilerimiz, son şampiyon apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Estonya'yı 3-2 yendi ve adını finale yazdırmıştı.

detaylar geliyor...

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