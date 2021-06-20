A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Liginde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
SPOR AA
Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Filenin Efeleri, dev turnuvada üst üste ikinci kez final oynadı.
1. set sonucu: Türkiye 25-11 Ukrayna
2. set sonucu: Türkiye 25-20 Ukrayna
3. set sonucu: Türkiye 18-25 Ukrayna
4. set sonucu: Türkiye 25-21 Ukrayna
Millilerimiz, son şampiyon apoletiyle mücadele ettiği 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Estonya'yı 3-2 yendi ve adını finale yazdırmıştı.
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