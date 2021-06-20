İsviçre 3-1 Türkiye MAÇ SONUCU ÖZET | EURO 2020
Milli Takımımız, grubun son maçında İsviçre'ye 3-1 kaybetti. Ay-Yıldızlılar, üç maçı da mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti. İsviçre'nin iki golünü Shaqiri, diğer sayısını da Seferovic kaydetti. A Milli Takımımızın turnuvadaki tek golünü ise İraf Can Kahveci kaydetti. İşte Türkiye'nin İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte yer aldığı A Grubu'ndaki maçlarda oynadığı sonuçlar ve Milli Takımın EURO 2020 karnesi...
EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Bakü'de İsviçre ile karşı karşıya geldi. A Millilerin tek şansı bu maçta puanla ayrılmaktı ama bu fırsatı değerlendiremedi. İsviçre karşısında 3-1 mağlubiyetle ayrılan milliler EURO 2020'ye veda etti.
Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynandı.
6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
A Milliler, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık golüyle farkı bire indirdi: 2-1.
Mücadelenin 68. dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atan Shaqiri, maçın skorunu belirledi: 3-1
A Milliler, bu sonuçla grubu puan alamadan son sırada tamamladı.
A grubunun diğer maçında İtalya Galler'i 1-0 yendi.
2021'DEKİ 9. MAÇ
Milliler, İsviçre mücadelesiyle 2021 yılındaki 9. maçına çıktı.
Bu yıl oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 14 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, turnuvadaki ikinci maçında da Galler'e 2-0 kaybetti.
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