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Şenol Güneş'ten EURO 2020 hezimetiyle ilgili çarpıcı sözler: Oyuncuların kendini göstermesi gerekiyordu

Son dakika haberi... 'de 3'de 0 yaparak 0 puanla grubu son sırada tamamlayan A Milli Takımımızın Teknik Direktörü , maçının ardından kameraların karşısına geçti. Güneş, "Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Oyuncuların kendini göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Şenol Güneş'ten EURO 2020 hezimetiyle ilgili çarpıcı sözler: Oyuncuların kendini göstermesi gerekiyordu

Teknik Direktörü , maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi.

Gruptan goller atarak çıkmak isterken, bugün golü de zor bulduk, puan da alamadık.

Bugün maça iyi başladık, kontrol bizdeydi. Golleri kaçıran biz olduk, onlar gelip attılar. Sonra yine oyunu kontrol ettik ve ikinci golü yedik. Bazen kötü gittiğin zaman her şey aksi gider.

Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.

Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak.

"BEKLENTİ ALTINDA EZİLDİK"

Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları da buraya taşıyamayız, geçmiş başarısızlığı da buraya taşıyamayız. Elemelerdeki başarıyı buraya getiremedik, burası ayrı. Bundan dersler alarak geleceğe bakmak lazım.

'nin beklentisinin altında ezildik. Oyuncuların bu sahnede kendini göstermesi gerekiyordu.

Takımın başında biri olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği üst düzeyde kullanamadık.

Bu takım, Türk futboluna 10 yıl daha damga vuracak ama bu turnuvayı böyle geçirmek kabul edilebilir değil, biliyoruz.

ve İsviçre maçları için üzgünüm. Kazanılacak maçlardı. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Onlar da çok üzgün. Bizim için büyük bir imtihandı ama bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katabilir.

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