Şenol Güneş'ten EURO 2020 hezimetiyle ilgili çarpıcı sözler: Oyuncuların kendini göstermesi gerekiyordu

Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.

Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak.