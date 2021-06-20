Şenol Güneş'ten EURO 2020 hezimetiyle ilgili çarpıcı sözler: Oyuncuların kendini göstermesi gerekiyordu
Son dakika haberi... EURO 2020'de 3'de 0 yaparak 0 puanla grubu son sırada tamamlayan A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçının ardından kameraların karşısına geçti. Güneş, "Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Oyuncuların kendini göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:
Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi.
Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.
Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak.
"BEKLENTİ ALTINDA EZİLDİK"
Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları da buraya taşıyamayız, geçmiş başarısızlığı da buraya taşıyamayız. Elemelerdeki başarıyı buraya getiremedik, burası ayrı. Bundan dersler alarak geleceğe bakmak lazım.
Türk Milleti'nin beklentisinin altında ezildik. Oyuncuların bu sahnede kendini göstermesi gerekiyordu.
Takımın başında biri olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği üst düzeyde kullanamadık.
Bu takım, Türk futboluna 10 yıl daha damga vuracak ama bu turnuvayı böyle geçirmek kabul edilebilir değil, biliyoruz.
Galler ve İsviçre maçları için üzgünüm. Kazanılacak maçlardı. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Onlar da çok üzgün. Bizim için büyük bir imtihandı ama bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...
- Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...
- Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...
- Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
- Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?