Trabzonspor Kwadwo Asamoah'ı transfer listesine aldı!

Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.