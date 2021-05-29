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Trabzonspor Kwadwo Asamoah'ı transfer listesine aldı!

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor transfer dönemine fırtına gibi başladı. Karadeniz ekibi ve Gervinho'yu kadrosuna katarken, Cagliari ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki sol bek Asamoh'ı gündemine aldı. Ganalı yıldız ismi bir dönem da çok transfer etmek istemişti.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Trabzonspor Kwadwo Asamoah'ı transfer listesine aldı!

Parma'dan Gervinho ve Roma'dan 'i transfer eden Trabzonspor'da şimdiki hedef sol bek transferi! Çörekçi, , , Baker ve Afobe ile yollarını ayıran Trabzonspor transferde doğru adımlar atmak istiyor. Sol bek için gündeme gelen son isim Kwadwo Asamoah oldu.

Cagliari ile sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli olmayan 32 yaşındaki futbolcuda son kararı teknik direktör verecek.

Yeni sezon için transfere hızlı başlayan ve sol kanat Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi.

Bordo-mavililere bir dönem ve ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi.

Yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

2012'de 18 milyon Euro bonservisle 'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.

UĞURCAN'A 15 MİLYON EURO

Sezonun bitmesinin ardından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa kulüpleri nabız yoklamaya başladı. Fransız ekibi 'nun yetkilileri, 25 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle temasa geçti ve 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini iletti. Henüz resmi bir teklif yapılmadığı bildirilirken, bordo-mavili yönetimin Uğurcan için en az 20 milyon Euro beklediği ifade edildi.

5 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Baker, Afobe, Marlon ve sözleşmeleri sona eren Hosseini ve Kamil Ahmet ile yola devam etmiyor. Yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri biten , , , ve 'ye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadesi kulanıldı.

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