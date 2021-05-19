Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Gelecek sezon bir süredir hasret kalınan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bu yönde çalışmalarını da hızlandırıyor. Takımda sezon içinde forvet bölgesinde büyük sıkıntı çeken ve istediği performansı alamayan sarı lacivertliler, Lyon takımında oynayan forvet Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Lyon takımında ter döken Karl Toko Ekambi'yi transfer etmek için harekete geçti. Ligue 1 takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ekambi, bu sezon Lyon formasıyla 38 maçta, 12 gol, 7 asist kaydetti.

BONSERVİS PLANI

1.85 boyundaki forvet, kariyerinde daha önce Villareal, Angers, ve Sochaux gibi takımlarda da forma giydi. Ekambi, Kamerun Mlli Takımı'nda da 33 kez sahaya çıkıp, 3 gol attı. Yıldız oyuncu için sıkı bir pazarlık yapılarak, makul bir bonservis bedeli verilmesi planlanıyor.