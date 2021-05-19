Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Dorukhan Toköz sözleri

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi transfere dair önemli ipuçları verirken, sezonun da kısa bir değerlendirmesini yaptı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Çok zorluk içinde alınmış iki kupa. Hem pandemi hem ekonomi, zorlu bir süreçti. Bu süreçte, kafamı yastığa koyduğumda 'Bırakmam Seni' kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ateşi o gün yakmışız. Her şey çok güzel. Keyif alıyoruz. Bu iki tertemiz kupayı, camiamıza hediye ediyoruz."

"Ben her zaman inananlardandım. İnancımda değişiklik yoktu, tedirginliğim 'oyuncularımız tedirgin oldu mu' konusundaydı. Çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Karşılıklı oldu."

'KALBİ KIRILANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

"Çok üzüldüğüm taraflar oldu. Söylediklerimizin cımbızlanarak başka yerlere çekilmesiyle karşılaştık. Çok net şeyler söyledik, konuşmalarımızın başında camiaları öven şeyler o kısma alınmadı. Bunlar beni çok üzdü. Kasıtlı bir kırıcı ifadem olmaz. Anlamadan yaptıysak da özür dileriz. Kalbi kırılanlardan özür diliyorum."

"Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız."

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

"Hocamızı, değerli kardeşimizi, buraya gelmesi için çağıran bizim yönetimimiz. Bizde değişen bir şey yok. İlk gün ne söylediysek, bugün de dediklerimizde bir değişiklik yok. Umarım Sergen hocayla önümüzdeki yıllarda da birlikte oluruz."

GHEZZAL KALACAK MI?

"İnşallah Ghezzal'de, Gomez ve Talisca'daki gibi olmayacak. Mevcut oyuncularım ve hocalarımla yola devam etmek istiyorum."

'DORUKHAN İLE ORTAK KARAR VERECEĞİZ'

"Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, EURO 2020 sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz."