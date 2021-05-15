16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki! "Topunuz gidin"

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki! "Topunuz gidin"

Ligi üçüncü sırada tamamlayan 'in 'deki stadına "Topunuz gidin" ifadelerini taşıyan pankart asıldı. Sarı lacivertli taraftarlar bütün yöneticileri istifaya davet etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki! Topunuz gidin

'de sezonu 3. sırada bitiren 'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, 'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu 'nda aldı. Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.

Alexander Sorloth bombası patlıyor! ALEXANDER SORLOTH BOMBASI PATLIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA