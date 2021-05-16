Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada o teknik direktör için ayağa kalktı! Ralf Rangnicki gelsin!
Süper Lig yarışını Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde tamamlayan ve sezonu 3.sırada bitiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi tam 7 yıla çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar ise sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile gelecek sezon için ünlü Alman teknik direktörün takımın başına geçmesini isteklerini ifade etti.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunu şampiyon Beşiktaş'ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlarken, sezon boyunca Kadıköy deplasman oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca birçok galibiyet serisine de bu sezon son verirken, iç sahada mağlubiyet rekoru kırdı.
Süper Lig'in 42 haftalık periyodunu 82 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıktı. Geçen 7 sezonda Beşiktaş 3, Galatasaray 3 ve Başakşehir 1 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler son olarak 2013-2014 sezonunda son Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.
EROL BULUT SORUNLARI ÇÖZEMEDİ
Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, sarı-lacivertli ekibe çare olamadı. Sarı-lacivertli takımla çıktığı toplam 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bulut, maç başına 2.00 puan ortalamasını yakaladı. Özellikle iç sahada kaybedilen maçlar Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyerini sona götürürken, 25 Mart'ta görevine son verildi.
BELÖZOĞLU NELER YAPTI?
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında 10 maçta görev aldı. Bu müsabakalardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sarı-lacivertli ekip, maç başına 2.30 puan ortalaması yaptı. Belözoğlu, 10 maçta iyi bir istatistik yakalasa da, Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yolunda rakibi Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e mağlup olmasını değerlendiremeyip, Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
3 YILDA FARKLI TAKIMLAR ŞAMPİYON OLDU
Fenerbahçe'de 2018 yılında yapılan seçimlerde başkanlığı kazanan Ali Koç, 3 yılda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü. Koç, göreve geldiği ilk sezonda Galatasaray, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ve 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş şampiyonluklarını Fenerbahçe başkanlığı döneminde yaşadı. Başkan Koç'un haziran ayında yapılacak olan seçim öncesinde başkanlığa aday olması bekleniyor.
TARAFTAR SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI
Gelecek sezon için Fenerbahçe'nin hocası henüz belli değil. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak görev yapmayacağı ve yöneticilerin yabancı bir hocayla anlaşmak istediği iddia edildi.
Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinden "#RangnickFenere" etiketiyle, Alman hoca Ralf Rangnick'in takımın başına geçmesi için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde binlerce twit atılırken, etiket gündeme oturdu.
HOCALARIN HOCASI RANGNİCK
Şu anda boşta bulunan Ralf Rangnick, 'hocaların hocası' olarak biliniyor. Thomas Tuchel, Adi Hütter, Julian Nagelsmann, Marco Rose ve Roger Schmidt gibi birçok hoca, Rangnick'in yardımcılığını yapmıştı.
RALF RANGNİCK'N KAZANMIŞ OLDUĞU BAŞARILAR
2001/2002 Hannover 96 Bundesliga 2. Lig Şampiyonluğu
2005/2006 Schalke 04 Alman Lig Kupa Şampiyonluğu
2010/2011 Schalke 04 Alman Kupa Şampiyonluğu
2011/2012 Schalke 04 Almanya Süper Kupa Şampiyonluğu
2013/2014 Salzburg Avusturya Şampiyonluğu
2013/2014 Salzburg Avusturya Kupa Şampiyonluğu
2014/2015 Salzburg Avusturya Şampiyonluğu
2014/2015 Salzburg Avusturya Kupa Şampiyonluğu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar barut fıçısı, güncelleme geldi! Tek tek duyuruldu, yoğunluk başladı! Halkbank, Vakıfbank, TEB, Garanti...
- Ziraat Bankası'ndan son dakika müjde! Başvurana 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi fırsatı! 150.000 ve 125.000 civarında...
- Kredi kullanmak isteyenlere müjde! Şartları yerine getirene 3 yıl vadeli 6 ay ödemesiz fırsat! 12 ay boyunca...
- 17 Mayıs Pazartesi yasaklar kalkıyor mu? Pazartesi günü yarın sokağa çıkma, seyahat yasağı kalkacak mı? Genelge...
- "Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...
- Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
- Değişen ayarı düzeltmek için yollar... WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?
- 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...
- Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?
- Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...
- Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...
- 3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...