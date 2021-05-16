Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada o teknik direktör için ayağa kalktı! Ralf Rangnicki gelsin!

BELÖZOĞLU NELER YAPTI?

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında 10 maçta görev aldı. Bu müsabakalardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sarı-lacivertli ekip, maç başına 2.30 puan ortalaması yaptı. Belözoğlu, 10 maçta iyi bir istatistik yakalasa da, Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yolunda rakibi Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e mağlup olmasını değerlendiremeyip, Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.