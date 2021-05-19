19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika | Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın durumu belli oldu

Son dakika haberleri... Teknik sorumlu yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Ligi 3. sırada tamamladı. Kanarya önümüzdeki sezonun planlaması için harekete geçti. Yönetim ve Belözoğlu'nun ilk hedefi Samatta.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın durumu belli oldu

'de 2020-21 sezonunda üçüncü olan Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, yönetimin ve 'nun keyfini kaçırıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Samatta için bu yaz döneminde 6 milyon euro ödenecek ve bonservisi alınacak. Ücretiyle birlikte toplam maliyeti 17 milyon Euro'yu aşan Tanzanyalı futbolcu için satmak veya kiralamak gibi formüller düşünülüyor.

Büyük umutlarla Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncu Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı son 10 maçın sadece ilk ikisinde direkt 11'de sahaya çıkmış, bunun dışında Erzurumspor maçının 70. dakikasında ve ligin son haftasında Kayseri maçının 72. dakikasında oyuna alınmıştı.

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