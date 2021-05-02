CANLI | Antalyaspor-Göztepe maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattına girmek istemeyen Antalyaspor evinde Göztepe'den 3 puan almak istiyor. Antalyaspor-Göztepe maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Küme düşme hattının üstünde bulunan Antalyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 39. haftasında Göztepeyi evinde yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı arzulayan Antalyaspor, son haftalarda küme düşme korkusu yaşamak istemiyor.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Ufuk, Podolski, Amilton
Göztepe: İrfan Can, Murat, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Jahovic
ANTALYASPOR ZORA GİRMEK İSTEMİYOR
Galip gelemediği son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Fraport TAV Antalyaspor 43 puanla 11. durumda bulunuyor.
Ligde 1 yenilgi aldığı son 6 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan Göztepe, haftaya 48 puanla 10. sırada girdi.
Ligin ilk yarısındaki maçı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı.