CANLI | Kayserispor Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de telafisi olmayan karşılaşma

Süper Lig'de 36. maç haftası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada ligde 17. sırada bulunan Kayserispor, 20. sıradaki Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Alibec.

Gençlerbirliği: Übeyd, Rahmetullah, Metehan, Diego, Halil İbrahim, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sandro Lima, Stancu.