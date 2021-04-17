CANLI I Göztepe Galatasaray canlı anlatım izle! Aslan ya tamam ya devam diyecek

TEKNİK ADAMLARIN REKABETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim sarı-kırmızılıların, Karaman ise Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. Geride kalan müsabakalarda Ünal Karaman'ın takımları 2 kez sahadan galip ayrılırken, Terim'li Galatasaray da 1 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.