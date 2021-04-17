CANLI I Göztepe Galatasaray canlı anlatım izle! Aslan ya tamam ya devam diyecek
Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında tutunmak isteyen Galatasaray, kritik virajda galibiyet amaçlıyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
58. RANDEVU
Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne Göztepe 40 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.
UZUN SÜREDİR BERABERLİK YOK
İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Göztepe ile Galatasaray son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.
SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra oynadığı 6 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 2 maçta ise berabere kaldı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar hiç berabere kalmazken, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Cimbom bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Hatayspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 yenilgi ile ayrılmıştı.
TERİM'İN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra 2'şer maç men cezası almıştı. Terim ve Davala, Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında cezalarını tamamladı.
Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
RYAN BABEL İLE RYAN DONK CEZALI
Galatasaray'da iki futbolcunun cezaları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Ryan Donk ile aynı müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Babel Göztepe karşısında görev alamayacak. Galatasaray'da Radamel Falcao, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin sakatlığından, Mustafa Muhammed de korona virüs testi pozitif çıktığından dolayı kadroda olamayacak.
TEKNİK ADAMLARIN REKABETİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim sarı-kırmızılıların, Karaman ise Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. Geride kalan müsabakalarda Ünal Karaman'ın takımları 2 kez sahadan galip ayrılırken, Terim'li Galatasaray da 1 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- O tarihe dikkat! Galata Wind borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz için flaş açıklama!
- Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise 9, 10, 11, 12. sınıf sınavları...
- ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi önemi nedir? Diyanet takvimi!
- Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...
- 3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?
- 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste
- Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?