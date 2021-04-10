CANLI I Galatasaray Karagümrük canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Son haftalarda istenen sonuçları alamayan Galatasaray, sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük'ü yenerek yeni bir çıkış arıyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Babel, Mostafa.
Karagümrük: (MUHTEMEL) Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt.
14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 11 gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.
SON 5 MAÇTA KAYIP ÜSTÜNE KAYIP
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez galip geldi ve 11 puan kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini Kayserispor deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a mağlup olurken, Sivasspor ile de berabere kaldı. Cimbom, Karagümrük maçıyla tekrar çıkış yakalamak istiyor.
İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray, ligde bu sezon sahasında 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde 36 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Aslan, sahasında son olarak Çaykur Rizespor ile karşılaşmış, sahadan 4-3 mağlup ayrılmıştı.
TERİM CEZALI
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Karagümrük maçında da yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası vermiş. Terim ve Davala bu müsabaka ile birlikte cezasını tamamlayacak. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.
O İSİMLER DÖNDÜ
Christian Luyindama ile Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin de kırmızı kart cezasından dolayı Hatayspor maçında oynamamıştı. Üç futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük karşısında görev alabilecek.
BABEL VE ETEBO SINIRDA
Galatasaray'da Karagümrük karşılaşması öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel ile Etebo mücadelede sarı kart görmeleri halinde Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile tedavisi devam eden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Korona virüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Taylan Antalyalı ile Emre Kılıç'ın durumları ise yapılacak son testlerin ardından netleşecek.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray attığı 61 golle, 66 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.
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