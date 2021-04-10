CANLI I Galatasaray Karagümrük canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Babel, Mostafa.

Karagümrük: (MUHTEMEL) Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Castro, Jimmy, Ndao, Mevlüt.

14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 11 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.