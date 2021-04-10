Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de 34. hafta maçında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. İki Karadeniz ekibinin mücadelesi nefes kesti.

Kıran kırana geçen mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekip bu sonuçla zirve yarışında büyük yara aldı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALAR - ÖZET



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada ceza sahasının dışında Samudio'nun pasında topla buluşan Boldrin'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.



31. dakikada ceza alanı dışından Flavio'nun sert şutunu kaleci Tarık yumruklayarak kornere çeldi.



35. dakikada Rizespor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tarık uzanarak topu kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topu Baiano'ya aktardı. Ceza sahasının içerisine kadar girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Baiano'nun vuruşunda top auta çıktı.



58. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Yusuf'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Djaniny'nin şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

90+2. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Dokovic'in şutunda top direkten döndü.





Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Moroziuk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Dokovic xx, Yasin xx (Michalak dk. 80 ?), Baiano xx (Sabo dk. 60 x), Boldrin xx (Abdullah dk. 89 ?), Samudio xx (Fernando dk. 89 ?), Skoda xx (Remy dk. 60 x)

Yedekler: Can Ceylan, Tunay, Onur, Melnjak, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun



Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, V. Hugo x, Edgar xx, Rodrigues xx, Da Silva xx, Lewis Baker xx, Anastasios Bakasetas xx, Abdulkadir Parmak x (Berat dk. 81 ?), Yunus x (Yusuf Sarı dk.28 x Hosseini dk. 89 ?), Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, , Safa, Hakan,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

:::MAÇ ÖNCESİ NOTLAR:::

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

NWAKAEME VE EKUBAN YOK!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.