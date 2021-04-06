Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylkaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ve 78'de Ndiaye kaydetti. Konuk ekipte ayrıca 90+1. dakikada Gökhan Akkan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 43'e çıkarırken, Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZEPSOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada Dario Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yassine Meriah'ın şutu az farkla auta gitti.



36. dakikada Doğan Erdoğan rakipten kaptığı topla ceza yayına kadar sokuldu. Doğan Erdoğan'ın pasında topla buluşan Braian Samudio, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.



41. dakikada Peter Zulj'un ceza yayı üzerinden yaptığı ortada topa gelişine vuran Soner Aydoğdu'nun şutu üstten auta gitti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



72. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Loic Remy'nin şutu az farkla auta çıktı.



77. dakikada kornerden gelen topa altı pas çizgisi üzerinde kafayla vuran Cherif Ndiaye'nin şutu ağlara gitti. 2-0





90. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan yaptığı faul sonrası hakemin kararına itiraz edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tüm oyuncu değişikliği haklarını kullanan Çaykur Rizespor'da kaleye Yassine Meriah geçti.





Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Bilal Gölen xx



Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Titi xx, Atınç Nukan xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Soner Aydoğdu xx (Kubilay Sönmez dk. 88 ?), Peter Zulj x (Fousseni Diabate dk. 66 x), Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx (Anderson Esiti dk. 73 x), Cherif Ndiaye xx (Yalçın Kayan dk. 88 ?), Zlatko Tripic xx (Adis Jahovic dk. 73 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Alpaslan Öztürk, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Brown Ideye, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman





Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Montassar Talbi x, Dario Melnjak xx, Yassine Meriah xx, Fabricio Baiano x (Onur Bulut dk. 78 x), Tunay Torun x (Loic Remy dk. 71 xx), Erik Sabo xx (Yasin Pehlivan dk. 79 x), Doğan Erdoğan x (Fernando Boldrin dk. 46 x), Damjan Djokovic xx, Braian Samudio xx, Fernando x (Mykola Moroziuk dk. 71 x)

Yedekler: Tarık Çetin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Emir Dilaver, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Halil Akbunar (dk. 56), Cherif Ndiaye (dk. 77) (Göztepe)

Kırmızı kart: Gökhan Akkan (dk. 90) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Fabricio Baiano, Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), Fousseni Diabate, Adis Jahovic (Göztepe)