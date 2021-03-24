24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika | Fenerbahçe'de kriz kapıda!

Ali Koç, 3. sezonunu geçirdiği başkanlık döneminde , Erwin Koeman (Geçici teknik direktör), Ersun Yanal, Tahir Karapınar (Geçici teknik direktör) ve ile çalıştı. Hiçbir antrenör sezonu tamamlayamadı. Yönetim içinden Bulut’la yolların ayrılması için ciddi bir baskı var.

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Son dakika | Fenerbahçe'de kriz kapıda!

Diğer yandan sportif direktör Emre Belözoğlu ise şu anda teknik adam değişikliği yapılmasına karşı. Başkan Koç bu nedenle büyük bir kararsızlık yaşıyor. Ali Koç, bir yandan yönetici kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yaparken diğer yandan da Emre Belözoğlu ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Kısa süre içerisinde Koç'un teknik adam konusunda kararını vermesi bekleniyor. Ancak Erol Bulut ile yola devam edilse bile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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