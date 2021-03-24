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Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktör için Marcelo Gallardo ile görüşülüyor

'de flaş gelişme... Erol Bulut'la en geç sezon sonu yolları ayıracak olan Fenerbahçe'nin gündemine bir teknik adam daha girdi. basını, Sarı-Lacivertliler'in Plate'i çalıştıran ile anlaşmak istediği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktör için Marcelo Gallardo ile görüşülüyor

Erol Bulut'la en geç sezon sonu yolları ayıracak olan Fenerbahçe'nin gündemine bir teknik adam daha girdi. Arjantin basını, Sarı-Lacivertliler'in River Plate'i çalıştıran Marcelo Gallardo ile anlaşmak istediği belirtildi.

TNT Sports'a konuşan gazeteci Martin Castilla, "Fenerbahçe birkaç gün içinde Gallardo ile masaya oturacak. Gallardo'ya ekonomik olarak çok iyi bir teklif yapılacak. 8 yıldır yönettiği River'ı bırakıp Türk futboluna geçiş yapabilir" ifadesini kullandı.

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