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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ı devirmekten başka çaresi olmayan Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde rakibinden 1 puanı son dakikalarda Ozan Tufan'ın attığı golle alabildi. 1-1 biten karşılaşma sonunda şampiyonluk yarışında büyük darbe alan sarı lacivertli takımda yönetim, yeni hoca arayışlarına başladı.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:45
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Beşiktaş ’ı yenmeyi başaramayan Sarı-Lacivertliler’de Erol Bulut dönemi sona eriyor. Yönetim, yeni teknik adamı, Milli maç arasında takımın başına getirmeyi hedefliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

LUCİEN FAVRE'IN TALİBİ ÇOK

Listenin ilk sıralarındaki bir diğer isim, İsviçreli teknik adam. Favre, son olarak Borussia Dortmund'ta görev yapmıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcı 13 Aralık'ta görevden ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Yönetim, Favre’ye iyi bir proje sunarak kendisiyle uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Ancak İsviçreli teknik adamın başta Almanya olmak üzere İngiltere ve Fransa’dan da birçok talibi bulunuyor. 63 yaşındaki hocayı ikna etmek kolay olmayacak
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

DALİC'TE ŞART HEMEN GELMESİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunan Zlatko Dalic, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe 'nin gündeminde. Löw gibi Dalic de EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılacak ve kariyerine bir kulüp takımında devam edecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları
Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşılması halinde hemen takımın başına geçmesini istiyor. Bunun için, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile bir görüşme yapılabilir.