Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut'un kredisi bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları

DALİC'TE ŞART HEMEN GELMESİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunan Zlatko Dalic, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe 'nin gündeminde. Löw gibi Dalic de EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılacak ve kariyerine bir kulüp takımında devam edecek.