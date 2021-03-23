23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Erol Bulut dönemi bitiyor

Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Erol Bulut dönemi bitiyor

'de flaş gelişme... derbisinde alınan beraberlik teknik direktör 'u kurtarmaya yetmedi! Başkan alınacak skorlara göre en geç sezon sonunda operasyon için düğmeye basacak. Başkan Koç, Bulut sonrası takımı dünyaca ünlü bir hoc-a ya emanet etmek istiyor. Listenin ilk sırasında yer a-lır ken, Favre ve Dalic de Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesined

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2021
ABONE OL
Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Erol Bulut dönemi bitiyor

Lider 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 'de bardak taştı!. Başkan derbiden sonra teknik direktör 'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.

ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında yer alıyor.

LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alman hocaya yönetici aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.

REAL MADRİD'LE İSMİ ANILIYOR
Bu isimler 'ın başında yer alan ve son olarak 'u çalıştıran … Eğer ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle 'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

TARAFTAR ARTIK ONU İSTEMİYOR
Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde 85 dakika savunma ağırlıklı futbol tercih etmesi taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medyada "Artık git" yorumları yapıldı.

İLETİŞİMİ ZAYIF TAKIMDA AĞIRLIĞI YOK
Sportif Direktör Emre 'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. İddialara göre raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı. Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.

Belözoğlu'nun çok eleştiri alan futbol tarzı için de, "Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi. Ancak bu plan hem kadro yapısına hem de kulübün gerçeklerine ters geliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA