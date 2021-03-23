Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Erol Bulut dönemi bitiyor

İLETİŞİMİ ZAYIF TAKIMDA AĞIRLIĞI YOK

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. İddialara göre raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı. Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.