Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Erol Bulut dönemi bitiyor
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Beşiktaş derbisinde alınan beraberlik teknik direktör Erol Bulut'u kurtarmaya yetmedi! Başkan Ali Koç alınacak skorlara göre en geç sezon sonunda operasyon için düğmeye basacak. Başkan Koç, Bulut sonrası takımı dünyaca ünlü bir hoc-a ya emanet etmek istiyor. Listenin ilk sırasında Löw yer a-lır ken, Favre ve Dalic de Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesined
Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı!. Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.
ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.
LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.
REAL MADRİD'LE İSMİ ANILIYOR
Bu isimler Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic ve son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucian Favre… Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle Real Madrid'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.
TARAFTAR ARTIK ONU İSTEMİYOR
Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde 85 dakika savunma ağırlıklı futbol tercih etmesi taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medyada "Artık git" yorumları yapıldı.
İLETİŞİMİ ZAYIF TAKIMDA AĞIRLIĞI YOK
Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. İddialara göre raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı. Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.