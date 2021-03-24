Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın bonservisi el yakıyor!
Rosier ve Ghezzal'ın bonservisleri el yakıyor! Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor. Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. Leicester City, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor. Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor. Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. Leicester City, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor. Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor.
Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı. Ancak temasların devam edeceği de gelen haberler arasında.