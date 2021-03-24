24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın bonservisi el yakıyor!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın bonservisi el yakıyor!

Rosier ve Ghezzal'ın bonservisleri el yakıyor! 'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden 'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor. Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. , 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor. ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'ın bonservisi el yakıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor. Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. Leicester City, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor. Sporting ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor.

Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı. Ancak temasların devam edeceği de gelen haberler arasında.

Derbi sonrası Kovid-19 açıklaması! 1 futbolcuda... DERBİ SONRASI KOVİD-19 AÇIKLAMASI! 1 FUTBOLCUDA...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA