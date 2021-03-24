Son dakika | Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 futbolcu pozitif çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe Kulübü, takımda üç futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
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Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.