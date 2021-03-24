Fenerbahçe yönetimini transferde çok sıkıntılı bir süreç bekliyor: Samatta baş ağrıtacak
Fenerbahçe'yi zorlu süreç bekliyor! UEFA ile 'sattığın kadar al' anlaşması süren Sarı-Lacivertliler, Samatta'nın bonservisini alacağı için sezona eksi 6 milyon Euro ile başlayacak. Kadroda yüksek gelir getirecek 1-2 isim olması da yönetimi çok zorlayacak.
Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı. Erol Bulut'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan Ali Koç kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.
Ancak Sarı-Lacivetliler'in önünde büyük bir engel bulunuyor. Yönetim yeni sezon öncesi ilk olarak Mbwana Samatta'nın bonservisini alacak. Tanzanyalı yıldız büyük hayal kırıklığı yaratsa da yapılan anlaşma gereği kasadan 6 milyon Euro çıkacak.
UEFA ile yapılan anlaşma gereği 'sattığın kadar al' maddesine göre hareket edecek olan Fenerbahçe sezona eksi bütçeyle başlayacak. Sarı-Lacivertliler transfer bütçesi oluşturmak için eldeki yıldızları satmak zorunda kalacak.
Ancak kadroda Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği sadece Altay Bayındır ve Ozan Tufan bulunuyor. Özellikle Altay'ın sezon sonu satılması durumunda bu kez de kalede sıkıntı yaşanması muhtemel bir durum olacak.
BELÇİKA BASINI MÜJDEYİ VERDİ
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe yönetimini kara kara düşündüren Samatta'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. Belçika basınına göre Genk, eski futbolcusunun transferi için 3 milyon Euro ödemeye hazır.