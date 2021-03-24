24 Mart 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe yönetimini transferde çok sıkıntılı bir süreç bekliyor: Samatta baş ağrıtacak

'yi zorlu süreç bekliyor! ile 'sattığın kadar al' anlaşması süren Sarı-Lacivertliler, Samatta'nın bonservisini alacağı için sezona eksi 6 milyon Euro ile başlayacak. Kadroda yüksek gelir getirecek 1-2 isim olması da yönetimi çok zorlayacak.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Fenerbahçe yönetimini transferde çok sıkıntılı bir süreç bekliyor: Samatta baş ağrıtacak

Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan 'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı. 'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.

Ancak Sarı-Lacivetliler'in önünde büyük bir engel bulunuyor. Yönetim yeni sezon öncesi ilk olarak Mbwana Samatta'nın bonservisini alacak. Tanzanyalı yıldız büyük hayal kırıklığı yaratsa da yapılan anlaşma gereği kasadan 6 milyon Euro çıkacak.

ile yapılan anlaşma gereği 'sattığın kadar al' maddesine göre hareket edecek olan Fenerbahçe sezona eksi bütçeyle başlayacak. Sarı-Lacivertliler transfer bütçesi oluşturmak için eldeki yıldızları satmak zorunda kalacak.

Ancak kadroda kulüplerinin ilgi gösterdiği sadece ve bulunuyor. Özellikle 'ın sezon sonu satılması durumunda bu kez de kalede sıkıntı yaşanması muhtemel bir durum olacak.

BELÇİKA BASINI MÜJDEYİ VERDİ
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe yönetimini kara kara düşündüren Samatta'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. Belçika basınına göre Genk, eski futbolcusunun transferi için 3 milyon Euro ödemeye hazır.

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