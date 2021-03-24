24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır'a kancayı taktı

İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır'a kancayı taktı

Flaş transfer gelişmesi... 'un başarılı file bekçisi için Inter resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda tecrübeli kalecileri ve ile yollarını ayırması ve yeni bir yapılanmaya girmesi beklenen Inter, Uğurcan ile bir süredir ilgilenen kulüplerden erken hareket ederek fiyat araştırmasına başladı. Uğurcan Çakır için ilk etapta bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırlaması bekleniyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır'a kancayı taktı

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Inter resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda tecrübeli kalecileri Handanovic ve Padelli ile yollarını ayırması ve yeni bir yapılanmaya girmesi beklenen Inter, Uğurcan ile bir süredir ilgilenen kulüplerden erken hareket ederek fiyat araştırmasına başladı. Uğurcan Çakır için ilk etapta bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırlaması bekleniyor.

Fırtına sert esti! FIRTINA SERT ESTİ!
Fırtınada flaş Hosseini gelişmesi! İşte yapılan teklif FIRTINA'DA FLAŞ HOSSEİNİ GELİŞMESİ! İŞTE YAPILAN TEKLİF

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA