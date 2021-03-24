İtalyan devi Inter Uğurcan Çakır'a kancayı taktı

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Inter resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda tecrübeli kalecileri Handanovic ve Padelli ile yollarını ayırması ve yeni bir yapılanmaya girmesi beklenen Inter, Uğurcan ile bir süredir ilgilenen kulüplerden erken hareket ederek fiyat araştırmasına başladı. Uğurcan Çakır için ilk etapta bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırlaması bekleniyor.