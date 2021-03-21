Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası duyuruldu! 1 futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, maç kadrosunda yer alamayan 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada;
"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.