Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası duyuruldu! 1 futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.