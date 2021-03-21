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CANLI | Denizlispor - Başakşehir maçı

evinde Süper Lig'in son şampiyonu 'i konuk ediyor. Süper Lig'de zor günler geçiren ce küme düşme hattında olan İstanbul temsilcisinde tek hedef galibiyet. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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CANLI | Denizlispor - Başakşehir maçı

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detaylarına canlı skor sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Fabiano, Oğuz, Muhammet, Murawski, Sacko, Diskerud, Bakalorz, Sagal, Rodallega.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali , Ponck, Epurenau, Hasan, Youssuf, Tolga, Visca, Giuliano, Deniz, Demba Ba.

DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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