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CANLI | Antalyaspor-Erzurumspor maçı canlı anlatım izle

Antalyaspor ile Erzurumspor Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren Antalyaspor-Erzurumspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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CANLI | Antalyaspor-Erzurumspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ve Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Saat 13:30'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Antalyaspor-Erzurumspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Podolski

Erzurumspor: Szumski, Butko, Bergdich, Da Costa, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, El Kabir.

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