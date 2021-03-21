CANLI | Antalyaspor-Erzurumspor maçı canlı anlatım izle
Antalyaspor ile Erzurumspor Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren Antalyaspor-Erzurumspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
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Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ve Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Saat 13:30'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Antalyaspor-Erzurumspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Podolski
Erzurumspor: Szumski, Butko, Bergdich, Da Costa, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, El Kabir.