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CANLI I Kasımpaşa Konyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

Spor Toto 'in 30. haftasında evinde ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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CANLI I Kasımpaşa Konyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddad, Drinkwater, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Hajradinovic, Thelin.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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