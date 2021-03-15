CANLI I Kasımpaşa Konyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
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KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddad, Drinkwater, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Hajradinovic, Thelin.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi.
4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Konyaspor'da Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.