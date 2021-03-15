Cristiano Ronaldo Real Madrid'e mi dönüyor? Zinedine Zidane'dan flaş açıklamalar

Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise Ronaldo ile birlikte birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Ayrılalı üç yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem." yorumunu yaptı.