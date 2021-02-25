25 Şubat 2021, Perşembe
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İspanya ve İngiltere Mesut Özil'i konuşuyor! Fenerbahçe Mesut ile batıyor

'ye imza attığı günden itibaren beklentilerin uzağında kalan , İngiliz ve İspanyol basınında gündem oldu. Mesut Özil'in henüz gol ve asistle tanışamamasına dikkat çeken gazeteler, "Fenerbahçe Mesut ile batıyor" manşetleri attı.

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İspanya ve İngiltere Mesut Özil'i konuşuyor! Fenerbahçe Mesut ile batıyor

'ye transferi bomba etkisi yaratan , henüz sahada bir varlık gösteremedi. İngiliz ve İspanyol basınları Mesut Özil ve Fenerbahçe'nin kötü formunu manletlere taşıdı.

"1 YILDIR FUTBOL OYNAMIYOR"

İngiliz Mirror gazetesi, ''Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi'' yorumunda bulundu. Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesi hem Arsenal hem de Fenerbahçe için çok ideal bir çözüm olmuştu.

Arsenal, 10 aydır kadro dışı kalan ve takımda en çok maaş kazanan futbolcusuna maaş vermekten kurtuldu, Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini arttırdı. Ancak Mesut Özil, Türk devinde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı.

Mirror gazetesinde Özil için şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendiler, ligde de 3. sıraya gerilediler. Bu ayın başında ligin yeni lideri Galatasaray'a yenilmişlerdi. En son orta sıra takımı Göztepe'ye de yenildiler. Özil ve yeni takımı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmüş durumda. Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık.

"FENERBAHÇE MESUT ÖZİL İLE BATIYOR"

İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi.

İspanyollar ise Mesut Özil şunları yazdı;

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması iki taraf için de bir rüya gibiydi. Ama hayal ettikleri başlangıcı yapamadılar. Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor. Real Madrid'in eski oyuncusu, yeni takımında şu ana kadar 5 maça çıktı. Ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı. Mesut'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe, liderlikten indi ve kupadan elendi. 7 Mart 2020'den sonra ilk kez futbol oynayan Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğu kesin."

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