İspanya ve İngiltere Mesut Özil'i konuşuyor! Fenerbahçe Mesut ile batıyor

"1 YILDIR FUTBOL OYNAMIYOR"

İngiliz Mirror gazetesi, ''Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi'' yorumunda bulundu. Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesi hem Arsenal hem de Fenerbahçe için çok ideal bir çözüm olmuştu.

Arsenal, 10 aydır kadro dışı kalan ve takımda en çok maaş kazanan futbolcusuna maaş vermekten kurtuldu, Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini arttırdı. Ancak Mesut Özil, Türk devinde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı.