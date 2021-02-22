Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okuması Alman basınında geniş yankı buldu!

MESUT HİÇ MARŞ SÖYLEMEZDİ

Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken "Mesut Özil, milli marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir milli marş okunurken eşlik etti" sözleri kullanıldı.