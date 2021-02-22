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Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okuması Alman basınında geniş yankı buldu!

'nin, Göztepe ile oynadığı maçın öncesinde 'in İstiklal Marşı'na eşlik etmesi 'da tepki ile karşılandı. Alman Bild gazetesi,Özil'in İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüleri paylaşırken "Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okuması Alman basınında geniş yankı buldu!

Türk asıllı yıldız futbolcu, Milli Takımı'nın formasını giyerken Alman milli marşını okumadığı için eleştiriliyordu. 'in İstiklal Marşı'nı söylemesi ise Almanya'da şaşkınlıkla karşılandı.

MESUT HİÇ MARŞ SÖYLEMEZDİ

, Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı söylediği görüntüleri paylaşırken "Mesut Özil, milli marş okunurken her zaman sessiz kalırdı. Diğer herkes marş okurken Mesut'un dudakları kapalı kalırdı. Almanya'da da böyleydi. Yeni takımı Fenerbahçe'de de aynı durum yaşanıyordu. Göztepe maçına kadar... Mesut, ilk kez bir milli marş okunurken eşlik etti" sözleri kullanıldı.

MİLLİ MARŞ NEDEN SÖYLEMİYOR?

Mesut Özil, geçmiş yıllarda forması giyerken neden 'na eşlik etmediği hakkında konuşmuştu. Bild, yıldız futbolcunun bu sözlerini tekrar hatırlattı. Mesut Özil, konuyla ilgili olarak "Milli Marş okunduğu sırada dua ediyorum. Maçı kazanmak için bana ve takım arkadaşlarıma güç ve güven verdiğine inanıyorum" demişti.

BILD: GEÇEN HAFTA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan Alman gazetesi, Mesut Özil'in geçtiğimiz haftalarda İstiklal Marşı'nı okumadığını ve Fatih Karagümrük maçından sonra İstiklal Marşı'na eşlik etmediği için Mesut'un sosyal medyada eleştirildiğini belirtti.

Mesut Özil'in geçen günlerde tezahüratları yaptığı bir videoyu da paylaşan Bild, "Özil büyük ihtimalle pratik yapıyordu..." ifadelerini kullandı.

MESUT'UN HENÜZ GOLÜ YOK

Alman basını, ayrıca Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerini yakından takip ederken Göztepe maçı sonrası "Mesut, gol katkısında bulunmak için biraz daha bekleyecek. İlk 5 maçında gole katkı sağlayamadı" yorumları yapıldı.

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